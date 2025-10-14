Мэра Одессы Труханова официально лишили гражданства Украины

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телемарафон.

В Зеленского сообщили, что "подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц" и он подписал соответствующие указы по этому поводу.

Деталей президент Украины никаких не приводит, на сайте новых указов нет.

Известно, что президент поручил главнокомандующему Сырскому рассмотреть вопрос о создании Одесской городской военной администрации, которая будет управлять городом вместо мэра Труханова.

Ранее мы сообщали о том, что глава Одессы Геннадий Труханов больше не является гражданином Украины – комиссия приняла решение лишить его украинского паспорта. Исполняющим обязанности был назначен секретарь горсовета Игорь Коваль.