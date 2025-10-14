11:38  14 октября
В Киевской области под колесами Mitsubishi погиб пешеход
11:15  14 октября
Во Львове разоблачили агентов РФ, которые совершали поджоги по заказу россиян
07:17  14 октября
ХАМАС отпустил заложника из Донецка: Максим Харкин провел в плену два года
UA | RU
UA | RU
14 октября 2025, 15:39

Мэра Одессы Труханова официально лишили гражданства Украины

14 октября 2025, 15:39
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский якобы подписал указы, которыми лишил Геннадия Труханова украинского гражданства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телемарафон.

В Зеленского сообщили, что "подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц" и он подписал соответствующие указы по этому поводу.

Деталей президент Украины никаких не приводит, на сайте новых указов нет.

Известно, что президент поручил главнокомандующему Сырскому рассмотреть вопрос о создании Одесской городской военной администрации, которая будет управлять городом вместо мэра Труханова.

Ранее мы сообщали о том, что глава Одессы Геннадий Труханов больше не является гражданином Украины – комиссия приняла решение лишить его украинского паспорта. Исполняющим обязанности был назначен секретарь горсовета Игорь Коваль.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
политика Владимир Зеленский Одесса Труханов Геннадий Леонидович указ
Петиция о лишении гражданства Труханова набрала 25 тысяч голосов меньше, чем за сутки
14 октября 2025, 09:34
В Одессе микроавтобус проехал на красное и врезался в легковушку: восемь пострадавших
11 октября 2025, 17:38
В Одессе разоблачили чиновников горсовета, нанесших общине ущерб на 6 млн грн
10 октября 2025, 17:49
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
Мэр Одессы Труханов возразил, что имеет российское гражданство и будет судиться
14 октября 2025, 17:19
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода
14 октября 2025, 16:51
В Закарпатье железнодорожник трудоустраивал ухилянцев за деньги
14 октября 2025, 16:45
В Раде заявили, что до конца ноября наступит остановка боевых действий
14 октября 2025, 16:36
Зеленский лишил гражданства скандального соратника Януковича
14 октября 2025, 16:12
В Тернопольском ТЦК рассказали, почему они начали ходить по клубам и ресторанам
14 октября 2025, 15:39
В Тернопольском ТЦК заявили, что привлекают боевые подразделения для оповещения граждан
14 октября 2025, 14:44
В Одесской области военный пытался перевести мужчину за границу
14 октября 2025, 14:35
В сети показали ужасные условия в распределительном центре ТЦК в Киеве, куда доставляют мобилизованных
14 октября 2025, 14:12
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »