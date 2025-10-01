Фото: ГСЧС

В результате мощного ливня, накрывшего Одессу 30 сентября, погибла семья из пяти человек

Об этом сообщила спикер ГСЧС Одесской области Марина Аверина в эфире телемарафона, информирует RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, одним из самых страшных случаев стала гибель семьи из пяти человек, проживавших на цокольном этаже дома.

"Их накрыла волна и они не смогли выбраться. Целая семья погибла", – рассказала Аверина.

Кроме того, стихия унесла жизни еще нескольких одесситов. Трех женщин волна накрыла прямо на улице, унеся их течением. Все погибшие – жители Одессы.

Стихия затронула и Черноморск, однако самые большие последствия непогоды пришлись именно на Одессу. Ночью спасатели проделали большой объем работ, в том числе эвакуировали людей из подтопленных районов.

"В некоторых местах вода достигала уровня груди, и там мы перевозили людей в эвакуационные автобусы", – отметила спикер.

Глава ОВА Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что тела пятерых погибших обнаружили в переулке Сергея Эйзенштейна: погибли двое мужчин, две женщины и девочка примерно 8 лет.

"Их личности сейчас устанавливают. Спасатели пока не имеют доступа к телам – продолжается операция по откачке воды из помещения", – говорится в сообщении.

Еще тела двух женщин нашли на улице Балковской: одной неустановленной, в возрасте примерно 55-65 лет, и 38-летней местной жительницы. На улице Дача Ковалевского обнаружили погибшую 57-летнюю женщину, а на улице Рыбацкой – тело 23-летней девушки, которую разыскивали после непогоды.

Напомним, 30 сентября Одессу и район накрыл сильный ливень. Подтоплены дороги и проезды. В течение ночи ГСЧС проводила эвакуацию людей из подтопленных мест, откачивала воду из зданий, вытаскивала автомобили.