09:58  01 октября
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
09:34  01 октября
В Мукачево 11-летний мальчик стрелял из револьвера на улице
09:09  01 октября
Двойное убийство и поджог дома в Черкасской области: полиция задержала злоумышленника
01 октября 2025, 09:21

В Одессе из-за непогоды погибла семья из 5 человек: их накрыла волна

01 октября 2025, 09:21
Фото: ГСЧС
В результате мощного ливня, накрывшего Одессу 30 сентября, погибла семья из пяти человек

Об этом сообщила спикер ГСЧС Одесской области Марина Аверина в эфире телемарафона, информирует RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, одним из самых страшных случаев стала гибель семьи из пяти человек, проживавших на цокольном этаже дома.

"Их накрыла волна и они не смогли выбраться. Целая семья погибла", – рассказала Аверина.

Кроме того, стихия унесла жизни еще нескольких одесситов. Трех женщин волна накрыла прямо на улице, унеся их течением. Все погибшие – жители Одессы.

Стихия затронула и Черноморск, однако самые большие последствия непогоды пришлись именно на Одессу. Ночью спасатели проделали большой объем работ, в том числе эвакуировали людей из подтопленных районов.

"В некоторых местах вода достигала уровня груди, и там мы перевозили людей в эвакуационные автобусы", – отметила спикер.

Глава ОВА Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что тела пятерых погибших обнаружили в переулке Сергея Эйзенштейна: погибли двое мужчин, две женщины и девочка примерно 8 лет.

"Их личности сейчас устанавливают. Спасатели пока не имеют доступа к телам – продолжается операция по откачке воды из помещения", – говорится в сообщении.

Еще тела двух женщин нашли на улице Балковской: одной неустановленной, в возрасте примерно 55-65 лет, и 38-летней местной жительницы. На улице Дача Ковалевского обнаружили погибшую 57-летнюю женщину, а на улице Рыбацкой – тело 23-летней девушки, которую разыскивали после непогоды.

Напомним, 30 сентября Одессу и район накрыл сильный ливень. Подтоплены дороги и проезды. В течение ночи ГСЧС проводила эвакуацию людей из подтопленных мест, откачивала воду из зданий, вытаскивала автомобили.

Карпаты засыпает снегом: на горе Поп Иване холод и метель
01 октября 2025, 11:28
Директор ЦПК Дарья Каленюк: власть лепит из моего мужа уклониста
01 октября 2025, 11:27
$15 тысяч за тыл: в Киеве разоблачили попытку влияния на кадровые решения в армии
01 октября 2025, 10:58
Россияне атаковали Украину дронами, ракетой "Оникс" и "Искандерами": сколько удалось сбить
01 октября 2025, 10:55
Последствия ливня: в Одесской области более 40 тысяч абонентов остались без света
01 октября 2025, 10:40
ЕС призвал Россию вывести войска из ЗАЭС и прекратить боевые действия
01 октября 2025, 10:35
Во Львовской области водитель Toyota умер за рулем: авто врезалось в памятник
01 октября 2025, 10:27
В Одессе, несмотря на непогоду, пассажирские поезда продолжают курсировать
01 октября 2025, 10:15
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
01 октября 2025, 09:58
Ракетный удар по Черниговщине: повреждена техника сельхозпредприятия, погиб мужчина
01 октября 2025, 09:43
