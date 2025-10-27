Иллюстративное фото: из открытых источников

Один из одесских детсадов проверяют из-за сообщения об унижении детей. Малышей заставляли держать руки вверх и приседать за непослушание

Об этом сообщает директор Департамента образования ОМР Елена Буйневич, информирует RegioNews.

"Получила информацию о том, что в одном из садиков детей заставляли держать руки вверх и приседать, когда не слушаются. И якобы есть случаи, когда детей толкали и заставляли убирать туалетные комнаты (последнее пока не подтверждается)", – говорится в сообщении.

Чиновница отметила, что в детсаду проведут проверку. Также департамент обратится к правоохранителям по поводу действий воспитателей.

"Воспитатель данной группы будет уволен, а ее коллега – наставник – отстранена от работы на период служебной проверки", – сообщила Буйневич.

Она добавила, что с детьми с согласия родителей поработают психологи департамента.

