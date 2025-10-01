13:10  01 октября
Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
В Мукачево 11-летний мальчик стрелял из револьвера на улице
01 октября 2025, 14:57

Рекордные ливни в Одессе: за сутки выпало 224% месячной нормы осадков

01 октября 2025, 14:57
Фото: ГСЧС Одесщины
Во вторник, 30 сентября, Одессу накрыли сильные дожди: за сутки выпало 94 мм осадков – это 224% месячной нормы и второй рекорд за последние 10 лет

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

Синоптики объясняют, что мощный локальный циклон над Черным морем, блокированный антициклон, а также теплый и влажный воздух повлекли за собой экстремальные осадки.

Местные ученые отмечают, что из-за изменения климата и нагрев Черного моря подобные явления учащаются – за последние 10 лет в городе зафиксировано 14 случаев сильных ливней, тогда как раньше таких было 2-3 на десятилетие.

Урбанизация усиливает риски подтоплений: непроницаемые поверхности ускоряют сток воды. Эксперты советуют внедрять "зеленую" инфраструктуру – ячеистые покрытия и зеленые зоны, которые могут уменьшить подтопление.

Напомним, после трагедии в Одессе, где в результате непогоды погибли по меньшей мере девять человек, среди которых ребенок, Президент Владимир Зеленский поручил вице-премьер-министру Алексею Кулеби провести полную проверку работы городских служб и обстоятельств происшествия.

30 сентября Одессу и район накрыл сильный ливень. Из-за непогоды погибла семья из 5 человек, их накрыла волна. Семья проживала на цокольном этаже дома.

Раньше мы публиковали видео последствий непогоды: транспорт под землей, поваленные деревья, затопленный паркинг.

