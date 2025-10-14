Мэр Одессы Труханов возразил, что имеет российское гражданство и будет судиться
Глава Одессы Геннадий Труханов возразил, что имеет российское гражданство, и назвал решение о лишении его украинского гражданства "фальсификацией"
Как передает RegioNews, об этом Труханов сообщил в комментарии "Суспильному".
Он заявил, что будет подавать иск в суд.
Труханов утверждает, что никогда не получал российские паспорта и не выезжал для этого за пределы Украины. По его словам, это подтверждают данные о пересечении границы в 2015-2016 годах. Также он сослался на проверки государственных органов в предыдущие годы.
Напомним, мэр Одессы Труханова официально был лишен гражданства Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
