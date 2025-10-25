В Одессе врачам сообщили о подозрении после смерти пациента-миллионера

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

Как отмечается, 62-летний бизнесмен в течение нескольких месяцев проходил лечение онкологического заболевания в частном медицинском заведении Одессы.

Согласно выводам экспертизы, смерть пациента была условно предупреждаемой: при своевременной диагностике, надлежащей оценке состояния и надлежащего лечения он мог прожить значительно дольше.

По данным одесских СМИ, речь идет об Аднане Киване, умершем в октябре 2024 года на 62 году жизни.

В полиции отметили, что врачи частной клиники допустили существенные нарушения в оказании медицинской помощи. В результате у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти.

"На основании собранных материалов врачу-хирургу и врачу-онкологу частного медицинского учреждения сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия для больного (ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет", – говорится в сообщении.

