08:23  16 октября
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
01:30  16 октября
Музыкант Андрей Хливлюк рассказал, где он служит на самом деле
18:11  15 октября
Российский паспорт мэра Одессы Труханова: появились новые детали дела
UA | RU
UA | RU
16 октября 2025, 07:46

Печерский суд продолжил досудебное расследование по делу Магамедрасуловых

16 октября 2025, 07:46
Читайте також українською мовою
Фото: Суспільне Новини/Алексей Арунян
Читайте також
українською мовою

Печерский районный суд Киева 15 октября продлил досудебное расследование по делу Руслана и Сентябра Магамедрасуловых до 21 января 2026 года

Об этом сообщило "Суспільне", передает RegioNews.

Суд должен был решить вопрос о продлении сроков досудебного расследования.

В течение этого времени обвинение должно завершить расследование и провести ряд экспертиз. Решение суда обжалованию не подлежит.

Как известно, детектив НАБУ Магамедрасулов будет оставаться под стражей до 21 октября.

Что известно о подозрениях Магамедрасуловым

Дело против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова и его отца Сентябра ведут Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора. Впервые их подозрения объявили 21 июля 2025, когда СБУ одновременно провела десятки обысков у работников Национального антикоррупционного бюро.

На следующий день Верховная Рада приняла закон, фактически ограничивающий независимость НАБУ и САП, ссылаясь на якобы влияние России на эти органы. После массовых протестов и критики Запада парламент восстановил полномочия антикоррупционных органов.

Читайте также: Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонной площади"

Несмотря на это, Магамедрасулов и его 65-летний отец Сентябрь остаются под арестом. Их подозревают в продаже технической конопли представителям экономического сектора России.

СБУ утверждает, что Руслан Магамедрасулов выступал посредником в продаже партий технической конопли в Республику Дагестан (РФ), а их незаконное выращивание организовал его отец.

Сами Магамедрасулы не признают вины. Руслан и его защита настаивают, что дела открыты только для давления на НАБУ и дискредитации бюро.

Кроме того, 16 сентября СБУ и ДБР сообщили о новом подозрении Руслану Магамедрасулову. По версии следствия детектив использовал свои связи и служебное влияние для незаконных махинаций с налогами украинских предприятий.

Также сообщалось, что конфликт между президентом и НАБУ накаляется на фоне расследования пленок Миндича.

Читайте также: Именины Коломойского, русский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд НАБУ СБУ Киев прокуратура расследование отец Руслан Магамедрасулов
Суд закрыл дело против эксминистра инфраструктуры Пивоварского, подозреваемого в убытках на 49 млн долларов
15 октября 2025, 16:50
Геннадий Труханов: продолжаю исполнять обязанности мэра и готовлюсь в суд
15 октября 2025, 12:16
Бывший глава "Нафтогаза" Коболев отказывается платить 66 миллионов налогов
14 октября 2025, 17:50
Все новости »
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
Россияне ударили дронами и ракетами по газовым объектам Полтавщины
16 октября 2025, 09:38
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
16 октября 2025, 09:30
В Киеве суд вынес приговор мошеннику, обманувшему пенсионерку на 187 тыс. грн
16 октября 2025, 09:11
Россияне атаковали предприятие в Чернигове
16 октября 2025, 08:58
О Труханове и будущем уровне сепаратизма в Одессе
16 октября 2025, 08:50
ВСУ ликвидировали за сутки более 1000 российских окупантов, – Генштаб
16 октября 2025, 08:37
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
16 октября 2025, 08:23
Война на Харьковщине: известно, сколько людей до сих пор живут в Волчанске
16 октября 2025, 08:08
Третья штурмовая бригада отреагировала на якобы задержание своих бойцов в Тернопольской области
16 октября 2025, 07:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »