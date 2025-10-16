Печерский суд продолжил досудебное расследование по делу Магамедрасуловых

Фото: Суспільне Новини/Алексей Арунян

Печерский районный суд Киева 15 октября продлил досудебное расследование по делу Руслана и Сентябра Магамедрасуловых до 21 января 2026 года

Об этом сообщило "Суспільне", передает RegioNews.

Суд должен был решить вопрос о продлении сроков досудебного расследования.

В течение этого времени обвинение должно завершить расследование и провести ряд экспертиз. Решение суда обжалованию не подлежит.

Как известно, детектив НАБУ Магамедрасулов будет оставаться под стражей до 21 октября.

Что известно о подозрениях Магамедрасуловым

Дело против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова и его отца Сентябра ведут Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора. Впервые их подозрения объявили 21 июля 2025, когда СБУ одновременно провела десятки обысков у работников Национального антикоррупционного бюро.

На следующий день Верховная Рада приняла закон, фактически ограничивающий независимость НАБУ и САП, ссылаясь на якобы влияние России на эти органы. После массовых протестов и критики Запада парламент восстановил полномочия антикоррупционных органов.

Несмотря на это, Магамедрасулов и его 65-летний отец Сентябрь остаются под арестом. Их подозревают в продаже технической конопли представителям экономического сектора России.

СБУ утверждает, что Руслан Магамедрасулов выступал посредником в продаже партий технической конопли в Республику Дагестан (РФ), а их незаконное выращивание организовал его отец.

Сами Магамедрасулы не признают вины. Руслан и его защита настаивают, что дела открыты только для давления на НАБУ и дискредитации бюро.

Кроме того, 16 сентября СБУ и ДБР сообщили о новом подозрении Руслану Магамедрасулову. По версии следствия детектив использовал свои связи и служебное влияние для незаконных махинаций с налогами украинских предприятий.

Также сообщалось, что конфликт между президентом и НАБУ накаляется на фоне расследования пленок Миндича.

