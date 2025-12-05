Военная подготовка для некоторых студентов станет обязательной

иллюстративное фото: из открытых источников

В учебных заведениях Украины усиливают военную подготовку. Подготовка офицеров запаса будет обязательной частью обучения для студентов медицинских и фармацевтических специальностей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, этот шаг позволит сформировать кадровый резерв из специалистов, которые "критически важны для фронта и системы военной медицины".

"Обновляем перечень высших учебных заведений, которые будут осуществлять такую подготовку, и уточняем профессиональный стандарт – требования к знаниям, навыкам и компетентностям будущих офицеров запаса", – отметила Свириденко.

Как сообщалось, 50 тысяч студентов-мужчин старше 25 лет были отчислены из университетов и колледжей по результатам проверок.