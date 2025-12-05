17:25  05 декабря
В Киеве зажгли огни на главной елке страны
14:55  05 декабря
Около 90% Черниговщины без света из-за аварии
08:55  05 декабря
В Киеве на Крещатике боец ММА избил прохожего до потери сознания
05 декабря 2025, 20:47

Проиграл в рулетку – напал и ограбил: суд вынес приговор студенту из Днепра

05 декабря 2025, 20:47
Фото: иллюстративное
Суд вынес приговор студенту, который после проигрыша в онлайн-рулетке напал на автора игры и ограбил его

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на приговор Индустриального суда, передает RegioNews.

Молодой человек сначала пытался вернуть проигрыш через мессенджеры, но после отказа устроил личную встречу и нанес физический ущерб разработчику игры.

Инцидент начался с онлайн игры в рулетку, которую создали двое подростков. Студент проиграл и обратился к одному из авторов с просьбой возместить потерю. Когда ответа не получил, он договорился о встрече в McDonald's на Слобожанском проспекте, заверив разработчика, что претензий больше нет.

Однако в тот же вечер, когда потерпевший возвращался домой, нападающий в маске напал на него в подъезде, нанес телесные повреждения и отобрал золотую цепочку и iPhone.

Медики зафиксировали у пострадавшего сотрясение мозга, многочисленные синяки, ушиб и поврежденный зуб. Семья потерпевшего оценивает нанесенный ущерб более 67 тысячам гривен и требует 100 тысяч гривен компенсации. Во время суда свидетели дали противоречивые показания, а мобильные данные подтвердили передвижение друзей студента, что противоречило их показаниям.

Суд первой инстанции в апреле 2022 года приговорил мужчину к 4 годам заключения за разбой и обязал компенсировать более 52 тысяч гривен. Верховный Суд впоследствии сократил срок заключения до 3 лет. Нападающий не признавал вину, утверждая, что дело сфабриковано, но записи с камер наблюдения и показания друзей подтвердили его причастность.

Напомним, произошло разоблачение в Днепре нелегального онлайн-казино с годовым оборотом более 2 млрд. грн. По данным следствия компания работала с 2021 года и использовала фальшивую лицензию для доступа игроков из Украины, Европы и Азии.

Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
