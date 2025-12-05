17:25  05 декабря
В Киеве зажгли огни на главной елке страны
14:55  05 декабря
Около 90% Черниговщины без света из-за аварии
08:55  05 декабря
В Киеве на Крещатике боец ММА избил прохожего до потери сознания
05 декабря 2025, 22:30

В Киевской области избили 15-летнюю девочку

05 декабря 2025, 22:30
Фото: Нацполиция
В Киевской области полиция расследует избиение подростка. К этому могут быть причастны сверстники девочки

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

К правоохранителям обратилась мать 15-летней девочки. Женщина заявила, что после посещения школы у ее дочери появились синяки. По ее словам, к этому могут причастны одноклассники девочки.

"Дознаватели, при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры, проводят досудебное расследование по факту нанесения умышленного легкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 125 УК)", - сообщили в полиции.

Напомним, в Днепре перед судом предстанет мужчина, до смерти избивший человека. Известно, что 34-летний мужчина неоднократно избивал потерпевшего. В августе этого года они снова поссорились. Тогда злоумышленник нанес 55-летнему мужчине многочисленные удары. К сожалению, от полученных травм он скончался.

