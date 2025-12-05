Фото: Нацполиция

В Киевской области полиция расследует избиение подростка. К этому могут быть причастны сверстники девочки

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

К правоохранителям обратилась мать 15-летней девочки. Женщина заявила, что после посещения школы у ее дочери появились синяки. По ее словам, к этому могут причастны одноклассники девочки.

"Дознаватели, при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры, проводят досудебное расследование по факту нанесения умышленного легкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 125 УК)", - сообщили в полиции.

