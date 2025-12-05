17:25  05 декабря
В Киеве зажгли огни на главной елке страны
14:55  05 декабря
Около 90% Черниговщины без света из-за аварии
08:55  05 декабря
В Киеве на Крещатике боец ММА избил прохожего до потери сознания
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
05 декабря 2025, 21:25

Люди не хотят погибать за Миндича. Игнорирование причин приведет к еще более страшным последствиям

05 декабря 2025, 21:25
Читайте також українською мовою
Формула всех войн такова: нарративы умножить на стратегии
Формула всех войн такова: нарративы умножить на стратегии
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Нарративы (идеологическая база войны) должны быть подкреплены государственными стратегиями. Правильные, сильные и максималистские нарративы БЕЗ ресурсоспособной стратегии так и остаются недостижимыми мечтами, хорошо сформулированными. Что и случилось. Все наши нарративы (о капитуляции россии, границах-1991, деоккупации, репарации, путине в Гааге и т.п.) – 12 баллов по 10-балльной системе. Однако они умножаются на государственной стратегии, которая ничем, кроме патоса видеопромов, не подкрепила установленную планку нарративов. Власть оказалась настолько "профессиональной", что три года отклоняла все советы и рекомендации консультантов из Пентагона и НАТО – чем завела войну в пат. И теперь беда. И теперь требуется пересмотр всех нарративов: они должны стать достижимыми практически. О стратегиях мечтать не приходится, учитывая кавеенную природу профанации.

Чтобы не учащались такие трагедии, как это убийство во Львове, чтобы не углублялось дно и не ускорялось падение – власть и общество должны снять с себя доспехи самодурства и, наконец, начать работу с ПРИЧИНАМИ, а не млеть над последствиями. Их, причин, тьма и всех их можно свести к сермяжному тезису: люди не видят смысла погибать в войне, в которой все меньше достижимых прорывных целей, а только виртуальные и заоблачные. Особенно – после миндич-гейта, который черным вороном кружит над остатками гражданского самопосвящения, заставляя даже неисправимых оптимистов горько задуматься над целесообразностью тщетной гибели во имя корумпантов. Разделять эти вещи, конечно, можно, лия на головы людей тонны пафоса, но в реальной жизни, вне суфлера и патетического текста на нем, мародерство немыслимых масштабов делает невозможным народное самопожертвование.

Какое принуждение не применяй – шальная шумиха об обязанности умереть никогда не перекричит спокойное и уравновешенное право жить, потому что там беззвучно, но безотказно действует паттерн самосохранения и критической оценки релевантности. Как бы того ни хотелось полководцам, общество не живет отдельно от злодеяний Олимпа, и оно все прекрасно видит, все слышит, все читает, все анализирует, все просчитывает. На фоне перезрелых вопросов в глухую нарцистическую клику общество нуждается в сухой прагматике войны, а не обнадеживающих сказочках о скоро-победе или справедливом мире.

ПРИЧИНЫ, ПРИЧИНЫ, ПРИЧИНЫ надо прорабатывать, а не истерически бегать вокруг последствий. Ибо, как это всегда происходит, игнорирование причин приводит к еще более страшному.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война общество политика
В Украине упростили продление отсрочок для отдельных категорий
05 декабря 2025, 19:59
50 тысяч студентов старше 25 лет были отчислены из университетов и колледжей по результатам проверок
05 декабря 2025, 16:44
Стало известно, кто является основным претендентом на должность главы Офиса Президента
05 декабря 2025, 11:50
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Сел пьяным за руль: на Волыни водителя судили по ДТП, в котором погиб пассажир
05 декабря 2025, 22:10
Убил и закопал на огороде: на Житомирщине мужчина жестоко убил знакомого
05 декабря 2025, 21:40
Отключение света по всей Украине: в Укрэнерго предупредили об ограничении электроэнергии на 6 декабря
05 декабря 2025, 21:15
Сырский заявил, что Кремль использует переговоры для захвата новых территорий
05 декабря 2025, 21:14
Бил руками и ногами по голове: на Волыни судили мужчину, который жестоко убил пенсионерку
05 декабря 2025, 20:55
В Украине создадут новый центр для научного обеспечения Сил поддержки ВСУ
05 декабря 2025, 20:53
Проиграл в рулетку – напал и ограбил: суд вынес приговор студенту из Днепра
05 декабря 2025, 20:47
Военная подготовка для некоторых студентов станет обязательной
05 декабря 2025, 20:42
Выразил эмоции: в Хмельницкой области мужчина направил в суд заявление с нецензурной бранью.
05 декабря 2025, 20:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Алина Михайлова
Все блоги »