Люди не хотят погибать за Миндича. Игнорирование причин приведет к еще более страшным последствиям

Формула всех войн такова: нарративы умножить на стратегии

Формула всех войн такова: нарративы умножить на стратегии

иллюстративное фото: из открытых источников

Нарративы (идеологическая база войны) должны быть подкреплены государственными стратегиями. Правильные, сильные и максималистские нарративы БЕЗ ресурсоспособной стратегии так и остаются недостижимыми мечтами, хорошо сформулированными. Что и случилось. Все наши нарративы (о капитуляции россии, границах-1991, деоккупации, репарации, путине в Гааге и т.п.) – 12 баллов по 10-балльной системе. Однако они умножаются на государственной стратегии, которая ничем, кроме патоса видеопромов, не подкрепила установленную планку нарративов. Власть оказалась настолько "профессиональной", что три года отклоняла все советы и рекомендации консультантов из Пентагона и НАТО – чем завела войну в пат. И теперь беда. И теперь требуется пересмотр всех нарративов: они должны стать достижимыми практически. О стратегиях мечтать не приходится, учитывая кавеенную природу профанации.

Чтобы не учащались такие трагедии, как это убийство во Львове, чтобы не углублялось дно и не ускорялось падение – власть и общество должны снять с себя доспехи самодурства и, наконец, начать работу с ПРИЧИНАМИ, а не млеть над последствиями. Их, причин, тьма и всех их можно свести к сермяжному тезису: люди не видят смысла погибать в войне, в которой все меньше достижимых прорывных целей, а только виртуальные и заоблачные. Особенно – после миндич-гейта, который черным вороном кружит над остатками гражданского самопосвящения, заставляя даже неисправимых оптимистов горько задуматься над целесообразностью тщетной гибели во имя корумпантов. Разделять эти вещи, конечно, можно, лия на головы людей тонны пафоса, но в реальной жизни, вне суфлера и патетического текста на нем, мародерство немыслимых масштабов делает невозможным народное самопожертвование.

Какое принуждение не применяй – шальная шумиха об обязанности умереть никогда не перекричит спокойное и уравновешенное право жить, потому что там беззвучно, но безотказно действует паттерн самосохранения и критической оценки релевантности. Как бы того ни хотелось полководцам, общество не живет отдельно от злодеяний Олимпа, и оно все прекрасно видит, все слышит, все читает, все анализирует, все просчитывает. На фоне перезрелых вопросов в глухую нарцистическую клику общество нуждается в сухой прагматике войны, а не обнадеживающих сказочках о скоро-победе или справедливом мире.

ПРИЧИНЫ, ПРИЧИНЫ, ПРИЧИНЫ надо прорабатывать, а не истерически бегать вокруг последствий. Ибо, как это всегда происходит, игнорирование причин приводит к еще более страшному.