Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Новый центр станет отдельным научным учреждением при Министерстве обороны и направлен на обеспечение современных научных решений для всех направлений сил поддержки.

Главная цель учреждения – поддержка инженерных подразделений, РХБ-защиты, геопространственной разведки, гидрометеорологии и кинологии. Исследования в этих областях позволят оперативнее реагировать на новые вызовы и повысить эффективность работы войск на фронте.

Как отмечают в Минобороны, существующие научные учреждения Вооруженных сил перегружены и не могут охватить все направления исследований, особенно на тактическом и оперативном уровнях. Новый центр призван проводить полный цикл работ – от поисковых и теоретических исследований до практических экспериментов и результатов.

Центр будет создан на базе нынешнего Центра исследований Сил поддержки после его расформирования. Дополнительные расходы на финансирование не предусмотрены – средства выделят в рамках уже утвержденной бюджетной программы Минобороны благодаря оптимизации штата.

