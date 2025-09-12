16:05  12 сентября
12 сентября 2025, 15:55

Детектива НАБУ Магамедрасулова оставили под стражей до 21 октября

12 сентября 2025, 15:55
Читайте також українською мовою
Фото: ГПК
Читайте також
українською мовою

Судья Печерского суда Киева Олег Белоцерковец удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил под стражей сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова. Срок пребывания за решеткой продлили до 21 октября

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

Защита просил любую меру, не связанную с содержанием под стражей.

В 2014 году Магамедрасулов перенес инсульт, а в марте и мае этого года он перенес сложные операции на мозге.

Как отмечает Центр противодействия коррупции, Руслан Магамедрасулов, как и его отец, более 50 дней находится за решеткой. СБУ до сих пор не привела жестких доказательств по делу и безосновательно удерживает обоих в СИЗО.

"Суды, СБУ и прокуратура лишили Магамедрасулова права на апелляцию. Его пытаются содержать в заложниках в СИЗО, а судьи им в этом подыгрывают", – говорят в ЦПК.

Как известно, накануне Печерский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил под стражей отца детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Напомним, в июле сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на возможных связях с Россией и незаконной торговле технической коноплей. По данным следствия он координировал работу Бюро в Днепропетровской и Запорожской областях и налаживал контакты с представителями страны-агрессора.

Недавно в Офисе Генпрокрора рассказали о новых материалах по вероятной незаконной деятельности Магамедрасулова и его отца.

В тоже время, по данным журналистов издания "Украинская правда", сотрудник НАБУ, подозреваемый в госизмене, был ключевым по делу друга президента Тимура Миндича.

Читатйте также: Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП

