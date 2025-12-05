Сел пьяным за руль: на Волыни водителя судили по ДТП, в котором погиб пассажир

Иллюстративное фото

27-летний житель Волынской области признан виновным в смертельном ДТП. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Сама авария произошла в мае прошлого года. Тогда мужчина был за рулем Audi A5. На улице Глушец в Луцке он при выполнении обгона допустил столкновение со встречным транспортным средством. В результате аварии его 27-летний пассажир погиб.

Впоследствии проверка показала, что водитель был пьян. Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 10 лет.

Напомним, милиционера, который в Полтавской области насмерть сбил двух 17-летних сестер, отправили под стражу. Госбюро расследований ищет свидетелей смертельного ДТП.