Фото: Нацполиция

В Житомирской области нашли тело пропавшего без вести 42-летнего мужчину. Его тело было на частном приусадебном участке

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 23 ноября пропавший вместе со знакомыми устроил застолье с алкоголем. У него произошла ссора с одним из гостей. Тогда 40-летний мужчина нанес потерпевшему многочисленные удары, в том числе деревянной палкой.

После этого злоумышленник оттащил соперника в кусты и оставил там. Затем он вернулся и закопал тело убитого на огороде. Правоохранители уже задержали причастного. Ему сообщили о подозрении. Теперь ему грозит лишение свободы до 15 лет.

