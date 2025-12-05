17:25  05 декабря
В Киеве зажгли огни на главной елке страны
14:55  05 декабря
Около 90% Черниговщины без света из-за аварии
08:55  05 декабря
В Киеве на Крещатике боец ММА избил прохожего до потери сознания
05 декабря 2025, 21:40

Убил и закопал на огороде: на Житомирщине мужчина жестоко убил знакомого

05 декабря 2025, 21:40
Фото: Нацполиция
Читайте також
В Житомирской области нашли тело пропавшего без вести 42-летнего мужчину. Его тело было на частном приусадебном участке

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 23 ноября пропавший вместе со знакомыми устроил застолье с алкоголем. У него произошла ссора с одним из гостей. Тогда 40-летний мужчина нанес потерпевшему многочисленные удары, в том числе деревянной палкой.

После этого злоумышленник оттащил соперника в кусты и оставил там. Затем он вернулся и закопал тело убитого на огороде. Правоохранители уже задержали причастного. Ему сообщили о подозрении. Теперь ему грозит лишение свободы до 15 лет.

Напомним, в Винницком районе правоохранители раскрыли убийство, которое почти девять месяцев оставалось нераскрытым – 17-летний подросток подозревается в убийстве своего 24-летнего брата из-за личного оскорбления.

убийство полиция
Бил руками и ногами по голове: на Волыни судили мужчину, который жестоко убил пенсионерку
05 декабря 2025, 20:55
Во Львове простились с убитым военным ТЦК Юрием Бондаренко
05 декабря 2025, 17:30
Убийство военного ТЦК во Львове: Минветеранов выясняет все обстоятельства
05 декабря 2025, 12:41
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
