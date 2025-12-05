Около 90% Черниговщины без света из-за аварии

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговоблэнерго.

"Внимание! Аварийное отключение электроснабжения", – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в 14:12 в результате системной аварии в сети в области обесточено 90% абонентов.

"Просим сохранять спокойствие и терпение. Энергетики работают", – добавили в Черниговоблэнерго.

