Около 90% Черниговщины без света из-за аварии
В Черниговской области аварийное отключение электроснабжения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговоблэнерго.
"Внимание! Аварийное отключение электроснабжения", – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в 14:12 в результате системной аварии в сети в области обесточено 90% абонентов.
"Просим сохранять спокойствие и терпение. Энергетики работают", – добавили в Черниговоблэнерго.
Как сообщалось, на Черниговщине из-за вражеской атаки на ферму погибла тысяча свиней. Правоохранители задокументировали последствия вражеских атак.
