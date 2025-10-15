Суд закрыл дело против эксминистра инфраструктуры Пивоварского, подозреваемого в убытках на 49 млн долларов

иллюстративное фото: из открытых источников

Высший антикоррупционный суд закрыл дело против бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского по истечении сроков давности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ВАКС.

Как отмечается, расследование по делу началось еще в 2016 году, а обвинительный акт на рассмотрение ВАКС поступил 25 июля 2024 года. Объем дела составил 80 томов.

Дело закрыли на основании п. 1 ч. 2 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины. ВАКС также упразднил аресты, наложенные на имущество эксминистра.

По данным следствия, в результате схем Пивоварской Администрации морских портов Украины было нанесено более 49,63 миллиона долларов ущерба.

Напомним, в конце сентября Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании в доход государства активов бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.