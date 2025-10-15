11:30  15 октября
В Харькове мачеха жестоко избила 3-летнего ребенка: мальчик не выжил
09:39  15 октября
На Киевщине мужчина забил сожительницу до смерти: ему грозит до 10 лет
07:47  15 октября
В Луцке оштрафован работник ТЦК за невключенную бодикамеру
UA | RU
UA | RU
15 октября 2025, 16:50

Суд закрыл дело против эксминистра инфраструктуры Пивоварского, подозреваемого в убытках на 49 млн долларов

15 октября 2025, 16:50
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Высший антикоррупционный суд закрыл дело против бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского по истечении сроков давности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ВАКС.

Как отмечается, расследование по делу началось еще в 2016 году, а обвинительный акт на рассмотрение ВАКС поступил 25 июля 2024 года. Объем дела составил 80 томов.

Дело закрыли на основании п. 1 ч. 2 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины. ВАКС также упразднил аресты, наложенные на имущество эксминистра.

По данным следствия, в результате схем Пивоварской Администрации морских портов Украины было нанесено более 49,63 миллиона долларов ущерба.

Напомним, в конце сентября Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании в доход государства активов бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд политика ВАКС министр дело
Бывший глава "Нафтогаза" Коболев отказывается платить 66 миллионов налогов
14 октября 2025, 17:50
Зеленский лишил гражданства скандального соратника Януковича
14 октября 2025, 16:12
Нардеп и олимпиец Беленюк оскандались из-за поста с матом
13 октября 2025, 14:35
Все новости »
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
На Днепропетровщине женщина очутилась в больнице после употребления дикорастущих грибов, похожих на маслята
15 октября 2025, 18:11
Российский паспорт мэра Одессы Труханова: появились новые детали дела
15 октября 2025, 18:11
В Украине идет потепление до +15 градусов
15 октября 2025, 17:55
Смертельное ДТП в Житомирской области: погибли два человека
15 октября 2025, 17:45
В Донецкой области украинские военные провели уникальную эвакуацию в 20 метрах от позиций россиян
15 октября 2025, 17:29
В Николаеве судили рецидивиста, сжегшего авто военного
15 октября 2025, 16:35
Вместо сосредоточиться на войне против врага – ставка на войну всех против всех
15 октября 2025, 15:59
Издевался над женой и угрожал: в Харькове домашнего тирана
15 октября 2025, 15:35
Россияне замучили в плену мэра города в Запорожской области
15 октября 2025, 15:23
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »