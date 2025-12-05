17:25  05 декабря
В Киеве зажгли огни на главной елке страны
14:55  05 декабря
Около 90% Черниговщины без света из-за аварии
08:55  05 декабря
В Киеве на Крещатике боец ММА избил прохожего до потери сознания
05 декабря 2025, 21:14

Сырский заявил, что Кремль использует переговоры для захвата новых территорий

05 декабря 2025, 21:14
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Путин хочет захватить как можно больше земель под прикрытием переговоров

Как передает RegioNews, об этом в интервью Sky News сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, несмотря на заявления российских властей о том, что Москва готова к переговорам, никаких признаков ослабления боевых действий со стороны РФ нет.

"Мы делаем все для того, чтобы если враг продолжит войну – а вы видите, что, хотя мы хотим мира, справедливого мира, враг продолжает наступление, используя эти мирные переговоры как прикрытие. Нет пауз, никаких задержек в их операциях. Они продолжают продвигать свои войска, чтобы захватить как можно больше нашей территории под прикрытием переговоров", – отметил Сырский.

Также он добавил, что Украина вынуждена вести эту войну, защищая украинцев, мирные города и села.

Ранее Сырский заявлял, что в Купянском направлении украинские подразделения продолжают удерживать рубежи. В то же время, по его словам, российское руководство лжет о своих успехах.

Сырский Александр ВСУ армия РФ война
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
07 августа 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Алина Михайлова
