Сырский заявил, что Кремль использует переговоры для захвата новых территорий

иллюстративное фото: из открытых источников

Путин хочет захватить как можно больше земель под прикрытием переговоров

Как передает RegioNews, об этом в интервью Sky News сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, несмотря на заявления российских властей о том, что Москва готова к переговорам, никаких признаков ослабления боевых действий со стороны РФ нет.

"Мы делаем все для того, чтобы если враг продолжит войну – а вы видите, что, хотя мы хотим мира, справедливого мира, враг продолжает наступление, используя эти мирные переговоры как прикрытие. Нет пауз, никаких задержек в их операциях. Они продолжают продвигать свои войска, чтобы захватить как можно больше нашей территории под прикрытием переговоров", – отметил Сырский.

Также он добавил, что Украина вынуждена вести эту войну, защищая украинцев, мирные города и села.

Ранее Сырский заявлял, что в Купянском направлении украинские подразделения продолжают удерживать рубежи. В то же время, по его словам, российское руководство лжет о своих успехах.