Отключение света по всей Украине: в Укрэнерго предупредили об ограничении электроэнергии на 6 декабря
В Украине на фоне российских атак продолжаются ограничения электроэнергии. Украинцы предупредили, какими будут графики в субботу, 6 декабря
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
Согласно сообщению энергетиков, 6 декабря во всех регионах Украины будут следующие ограничения:
- Графики почасовых отключений – с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 2,5 очередей;
- Графики ограничения мощности – с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
"Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - предупредили в Укрэнерго.
Напомним, власти Украины работают над тем, чтобы в ближайшие дни сократить отключение электроэнергии для общин и критической инфраструктуры. Об этом заявили в Кабмине.
