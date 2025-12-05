В Киеве зажгли огни на главной елке страны

иллюстративное фото: из открытых источников

В скором времени весь мир будет отмечать Рождество и Новый год. В украинской столице уже зажгли главную новогоднюю елку Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал "Реальный Киев".

В Киеве главную елку страну, как обычно, расположили на Софийской площади.

Как отмечали в КГГА, город не тратил бюджетные средства на установление главного украшения, это произошло благодаря пожертвованиям меценатов, как и в прошлом году.

Напомним, в Киеве не планируют отменять комендантский час во время празднования Нового года. В столице комендантский час будет действовать с 23:00 до 05:00.