В Киеве зажгли огни на главной елке страны
В скором времени весь мир будет отмечать Рождество и Новый год. В украинской столице уже зажгли главную новогоднюю елку Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал "Реальный Киев".
В Киеве главную елку страну, как обычно, расположили на Софийской площади.
Как отмечали в КГГА, город не тратил бюджетные средства на установление главного украшения, это произошло благодаря пожертвованиям меценатов, как и в прошлом году.
Напомним, в Киеве не планируют отменять комендантский час во время празднования Нового года. В столице комендантский час будет действовать с 23:00 до 05:00.

