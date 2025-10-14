Бывший глава "Нафтогаза" Коболев отказывается платить 66 миллионов налогов

фото: rbc.ua

Экспредседатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев не уплатил налоги с премии в 339 миллионов гривен

Как передает RegioNews, об этом сообщил Юрий Витренко, также ранее являвшийся председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

"Во время моего допроса адвокаты Коболева "намекали" на мою якобы причастность к уклонению от уплаты налогов Нафтогазом", – говорится в сообщении.

По словам Витренко, на самом деле речь идет о неуплате самим Коболевым налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в сумме 61 млн грн и военного сбора в сумме 5 млн грн из полученной им в 2021 году "второй части" его премии за "стокгольмский арбитраж" на сумму 339 млн грн.

Напомним, ранее бывший глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев не внес назначенный судом залог в размере 229 млн грн. По данным следствия, в течение 2018 года Коболеву были незаконно начислены и выплачены премии на сумму, превышающую максимально допустимую на 229 млн 250 тыс. 410 грн.