Бил руками и ногами по голове: на Волыни судили мужчину, который жестоко убил пенсионерку

Иллюстративное фото

В Волынской области судили мужчину за жестокое убийство, В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Судили 21-летнего жителя села Затурцы. В январе 2025 года он проник в здание 71-летней местной жительницы. Он бил ее по голове руками и ногами. Женщина скончалась от открытой черепно-мозговой травмы.

Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы.

