Бил руками и ногами по голове: на Волыни судили мужчину, который жестоко убил пенсионерку
В Волынской области судили мужчину за жестокое убийство, В ближайшие годы он проведет за решеткой
Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.
Судили 21-летнего жителя села Затурцы. В январе 2025 года он проник в здание 71-летней местной жительницы. Он бил ее по голове руками и ногами. Женщина скончалась от открытой черепно-мозговой травмы.
Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы.
Напомним об инциденте на Житомирщине, где обычное застолье закончилось тяжелым ранением мужчины. Пострадавший был госпитализирован в реанимацию, а нападающий находится под следствием с угрозой до 15 лет заключения.
