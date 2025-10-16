09:30  16 жовтня
16 жовтня 2025, 07:46

Печерський суд продовжив досудове розслідування у справі Магамедрасулових

16 жовтня 2025, 07:46
Фото: Суспільне Новини/Олексій Арунян
Печерський районний суд Києва 15 жовтня продовжив досудове розслідування у справі Руслана та Сентябра Магамедрасулових до 21 січня 2026 року

Про це повідомило "Суспільне", передає RegioNews.

Суд повинен був вирішити питання про продовження строків досудового розслідування.

Протягом цього часу обвинувачення повинно завершити розслідування та провести низку експертиз. Рішення суду оскарженню не підлягає.

Як відомо, детектив НАБУ Магамедрасулов залишатиметься під вартою до 21 жовтня.

Що відомо про підозри Магамедрасуловим

Справу проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька Сентябра ведуть Служба безпеки України та Офіс генпрокурора. Вперше їх підозри оголосили 21 липня 2025 року, коли СБУ одночасно провела десятки обшуків у працівників Національного антикорупційного бюро.

Наступного дня Верховна Рада ухвалила закон, який фактично обмежував незалежність НАБУ та САП, посилаючись на нібито вплив Росії на ці органи. Після масових протестів та критики Заходу парламент відновив повноваження антикорупційних органів.

Читайте також: Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"

Незважаючи на це, Магамедрасулов та його 65-річний батько Сентябр залишаються під арештом. Їх підозрюють у продажу технічних конопель представникам економічного сектору Росії.

СБУ стверджує, що Руслан Магамедрасулов виступав посередником у продажу партій технічних конопель до Республіки Дагестан (РФ), а їхнє незаконне вирощування організував його батько.

Самі Магамедрасулови не визнають провини. Руслан та його захист наполягають, що справи відкриті лише для тиску на НАБУ та дискредитації бюро.

Крім того, 16 вересня СБУ та ДБР повідомили про нову підозру Руслану Магамедрасулову. За версією слідства, детектив використовував свої зв’язки та службовий вплив для незаконних махінацій із податками українських підприємств.

Також повідомлялося, що конфлікт між президентом та НАБУ загострюється на тлі розслідування плівок Міндіча.

Читайте також: Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП

