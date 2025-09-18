Фото: Зеркало недели

Конфликт между президентом и антикоррупционными органами обостряется на фоне расследования пленок Миндича

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о новых деталях вокруг пленок Тимура Миндича, которые, по его словам, подтверждают участие президента Владимира Зеленского:

"Уже как минимум два источника говорят, что там есть лично Зеленский. То есть фактически это пленки Миндича-Зеленского".

По словам Гончаренко, расследование этих записей ведет НАБУ, и противостояние между президентом и антикоррупционным органом растет. Он добавляет:

"На Банковой пытаются предусмотреть следующий шаг НАБУ. По информации журналистов, за последнее время 342 уголовных производства НАБУ в ЕРДР за последние месяцы кто-то пересматривал… То есть вывод один – противостояние между Зеленским и НАБУ растет".

Журналисты "Зеркала недели" объясняют, что ключевые события последних месяцев – от попыток ограничить полномочия НАБУ и САП до спецопераций по возвращению свидетелей – происходят под контролем президента.

"Реализовать его мог только один человек – президент Владимир Зеленский", – идет речь в статье.

Среди прочего описывается дело беглого нардепа Федора Христенко и детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, где спецслужбы якобы давили на свидетелей и использовали психологическое давление на семьи.

Гончаренко обращает внимание, что правительственные структуры и СБУ активно вмешиваются в работу антикоррупционных органов.

"Вопросы изучают. Руководитель БЭБ Александр Цивинский: "Коррупционный бэк-офис в БЭБ? Окей. Если кто-то попытается испытать судьбу – у меня отличные отношения с НАБУ", – цитирует депутат.

В то же время, отмечает он, НАБУ и САП продолжают расследование по окружению президента и работников СБУ, а законодательные инициативы, ограничивающие полномочия антикоррупционных органов, могут предоставлять абсолютный иммунитет сотрудникам СБУ и разведке. По данным Гончаренко, действия властей "разрушают устойчивость государства во время войны" и демонстрируют "полную дисквалификацию президента и его команды как третейского судьи".

Таким образом, ситуация вокруг пленок Миндича и политических расследований подтверждает обострение конфликта между Банковой и независимыми антикоррупционными органами, а страна наблюдает за тем, как это противопоставление влияет на доверие к власти и институтам.

Ранее сообщалось, в квартире бизнесмена Тимура Миндича якобы обнаружили прослушивание. После этого один из высокопоставленных украинских чиновников неожиданно покинул пост и уехал за границу, вызвав многочисленные предположения о подлинных причинах его отставки.