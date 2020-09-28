Местные выборы: за сутки открыты 7 уголовных производств

Всего в ЕРДР внесены сведения о 116 уголовных правонарушениях

Всего в ЕРДР внесены сведения о 116 уголовных правонарушениях

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки правоохранители открыли еще семь уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса перед местными выборами, которые состоятся 25 октября.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

Всего в течение суток в полицию поступило 50 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Больше всего сообщений зафиксировано в Киевской области - 12, по 10 в Киеве и Черновицкой области, в Донецкой - 5, в Херсонской - 3, по два в Запорожской, Луганской и Одесской, по одному в Кировоградской, Львовской, Николаевской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

Всего с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 1311 сообщений, связанных с избирательным процессом. Больше всего: в Киевской области - 200, в Днепропетровской - 115, в городе Киеве - 113.

Всего в ЕРДР внесены сведения о 116 уголовных правонарушениях: 61 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 55 - связанных с избирательным процессом.

Также составлены 114 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Ранее сообщалось, что в Национальной полиции Украины заявили, что ведомство будет находиться вне политики во время местных выборов и будет действовать в рамках закона.