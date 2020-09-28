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28 сентября 2020, 11:42 2

Местные выборы: за сутки открыты 7 уголовных производств

28 сентября 2020, 11:42 2
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Всего в ЕРДР внесены сведения о 116 уголовных правонарушениях
Всего в ЕРДР внесены сведения о 116 уголовных правонарушениях
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки правоохранители открыли еще семь уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса перед местными выборами, которые состоятся 25 октября.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

Всего в течение суток в полицию поступило 50 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Больше всего сообщений зафиксировано в Киевской области - 12, по 10 в Киеве и Черновицкой области, в Донецкой - 5, в Херсонской - 3, по два в Запорожской, Луганской и Одесской, по одному в Кировоградской, Львовской, Николаевской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

Всего с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 1311 сообщений, связанных с избирательным процессом. Больше всего: в Киевской области - 200, в Днепропетровской - 115, в городе Киеве - 113.

Всего в ЕРДР внесены сведения о 116 уголовных правонарушениях: 61 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 55 - связанных с избирательным процессом.

Также составлены 114 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Ранее сообщалось, что в Национальной полиции Украины заявили, что ведомство будет находиться вне политики во время местных выборов и будет действовать в рамках закона.

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