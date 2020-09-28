Во время местных выборов Нацполиция будет находиться вне политики - Клименко
В ведомстве опровергли все подозрения в возможной "политизированности"
В ведомстве опровергли все подозрения в возможной "политизированности"
В Национальной полиции Украины заявили, что ведомство будет находиться вне политики во время местных выборов и будет действовать в рамках закона.
Об этом заявил председатель Нацполиции Игорь Клименко в комментарии "РБК-Украина", передает RegioNews.
Мы вне политики. И на те или иные нападки или, скажем так, замечания с того или иного политического лагеря мы можем ответить, объяснить и подтвердить это все документами", - заявил он.
Клименко отметил, что полицейские регистрируют и расследуют все заявления о нарушениях со стороны участников избирательной гонки.
Напомним, в полиции открыли три уголовных производства в связи с нарушениями в рамках избирательного процесса.
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