Во время местных выборов Нацполиция будет находиться вне политики - Клименко

В ведомстве опровергли все подозрения в возможной "политизированности"

В ведомстве опровергли все подозрения в возможной "политизированности"

Фото: из открытых источников

В Национальной полиции Украины заявили, что ведомство будет находиться вне политики во время местных выборов и будет действовать в рамках закона.

Об этом заявил председатель Нацполиции Игорь Клименко в комментарии "РБК-Украина", передает RegioNews.

Мы вне политики. И на те или иные нападки или, скажем так, замечания с того или иного политического лагеря мы можем ответить, объяснить и подтвердить это все документами", - заявил он.

Клименко отметил, что полицейские регистрируют и расследуют все заявления о нарушениях со стороны участников избирательной гонки.

Напомним, в полиции открыли три уголовных производства в связи с нарушениями в рамках избирательного процесса.