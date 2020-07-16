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16 июля 2020, 20:36 4

Ирина Верещук победила в праймериз среди кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа"

16 июля 2020, 20:36 4
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Фото: Политика страны
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Внутрипартийное голосование по результатам презентаций программ претендентов в мэры Киева показало, что «Слуги народа» хотят видеть своим кандидатом на должность городского головы столицы народную депутатку Ирину Верещук.

Об избрании Верещук кандидаткой сообщили народные депутаты от монобольшинства, в частности Ольга Василевская и Александр Качура, пишет RegioNews.

В отборе кандидата в мэра столицы принимали участие пять депутатов, в частности: Николай Тищенко, Ирина Верещук, Александр Качура, Дмитрий Гурин, Александр Дубинский.

Президент Владимир Зеленский предложил условия для проведения праймериз. Претендентов оценивали по трем критериям, за каждый из которых можно было получили один балл.

Критерии для победы в праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэра Киева:

  • Поддержка фракции (голосование будет тайным, каждый депутат сможет избрать одного кандидата).
  • Поддержка киевлян (результаты социологического опроса)
  • Поддержка президента.

В результате голосования победу одержала Ирина Верещук. Голоса распределились следующим образом: Верещук - 87, Дубинский - 41, Тищенко - 30, Гурин - 15, Качура - 3.

Справка: Ирина Андреевна Верещук (род. 30 ноября 1979, м. Рава-Руська) — народный депутат Украины VIII созыва от партии Слуга народа. Беспартийная. Председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Была представителем Правительства в ВРУ с 4 сентября до 15 ноября 2019-го, городским головой Равы-Русской (2010-2015).

выборы Киев Слуга народа мэр праймериз Кандидат Ирина Верещук
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