В Киеве команда бывшего мэра подкупает избирателей масками

Медицинские маски кладут в почтовые ящики жителей домов

Медицинские маски кладут в почтовые ящики жителей домов

В Киеве от имени члена команды бывшего мэра столицы Александра Омельченко Александра Герасимьюка раздают медицинские маски.

Как передает RegioNews, соответствующие фотографии в Facebook обнародовало движение "Честно".

Так, на фото медицинские маски положили прямо в почтовые ящики жителей одного из домов в столице Украины.

"2020 год — время, когда даже засевают округа масками, а не гречкой", — пишут активисты.

2020 год - время, когда даже засевают округа масками, а не гречкой. Опубликовано Движение ЧЕСТНО Воскресенье, 27 сентября 2020 года.

Напомним, ранее у Авакова объяснили, с какой суммы начинается уголовная ответственность за агитацию на выборах.

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