В Киеве команда бывшего мэра подкупает избирателей масками
Медицинские маски кладут в почтовые ящики жителей домов
Медицинские маски кладут в почтовые ящики жителей домов
В Киеве от имени члена команды бывшего мэра столицы Александра Омельченко Александра Герасимьюка раздают медицинские маски.
Как передает RegioNews, соответствующие фотографии в Facebook обнародовало движение "Честно".
Так, на фото медицинские маски положили прямо в почтовые ящики жителей одного из домов в столице Украины.
"2020 год — время, когда даже засевают округа масками, а не гречкой", — пишут активисты.
2020 год - время, когда даже засевают округа масками, а не гречкой.Опубликовано Движение ЧЕСТНО Воскресенье, 27 сентября 2020 года.
Напомним, ранее у Авакова объяснили, с какой суммы начинается уголовная ответственность за агитацию на выборах.
Читайте также: Что показали первые дни агитационной кампании
Местные выборы: в Василькове не зарегистрировали команду действующего мэра городаВсе новости »
28 сентября 2020, 10:12На Ровенщине с выборов сняли главу райсовета и местную ячейку "Батькивщины"
28 сентября 2020, 09:24
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Киеве
Политические перебежчики и экс-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" в Южной Украине