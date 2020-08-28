Сеть возмутило заявление "слуги" Тищенко о России и Донбассе

Многим не понравились слова Тищенко о " братских" народах

Многим не понравились слова Тищенко о " братских" народах

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Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко ответил на вопрос журналистки Рамины Эсхакзай о войне на Донбассе, что вызвало бурную реакцию пользователей сети.

В интервью Рамине на YouTube-канале "Ходят слухи" депутат заявил, что Донбасс – это не потерянный регион. Также он говорит, что не рассматривает силовой вариант возвращения Донбасса, передает RegioNews.

"Потому что в Донецке живут украинцы, мы не можем заниматься братоубийственной войной...Это первое... Мы, украинский народ, отстаиваем свои интересы. Это наши, украинские территории", - подчеркнул он.

Тищенко отметил, что очень важно, чтобы "наши соседи это поняли, опомнились и вспомнили, что когда-то мы были братскими народами".

"Чтобы они вспомнили, что если кто-то претендует на право быть старшим братом, то в семье старшие никогда не обижали младших, а наоборот — защищали", – заявил нардеп.

"Слуга народа" считает, что Украина должна провести демократические выборы на оккупированной территории, взять под контроль границу и воссоединить семьи.

"... Если этого не произойдет, то этот конфликт будет бесконечным. Он не выгоден никому. Мы должны жить в добром соседстве... Российский народ - наши друзья, но руководители, те люди, которые тянут в бездну, в разрыв, к ним очень много вопросов и претензий", – подытожил Тищенко.

Пользователи сети не оценили интервью нардепа, о чем свидетельствует количество дизлайков под видео и гневных комментариев. В частности, многим не понравились слова Тищенко про "братских" народах.

Напомним, нардеп Тищенко в июле больше всех политиков потратил на рекламу в соцсетях.