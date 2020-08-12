Во второй тур выборов мэра Днепра выходят Филатов и Краснов - соцопрос

На третьем месте в рейтинге находится Александр Вилкул

На третьем месте в рейтинге находится Александр Вилкул

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Действующий мэр Днепра Борис Филатов, согласно проведенному социсследованию, может занять первое место в первом туре выборов городского главы. Во втором туре ему конкуренцию составит депутат городского совета Загид Краснов.

Как передает RegioNews, об этом говорят данные исследования центра общественного развития "Интер-акция", результаты которого были обнародованы во время пресс-конференции в "Интерфакс-Украина".

Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то за нынешнего мэра Днепра проголосовали бы 31, 7% жителей города, которые определились с выбором", - рассказал директор центра Юрий Лагутов.

По его словам, результаты опроса показали, что конкурентом Филатова во втором туре выборов будет Краснов - 26,7%

Далее со значительным отрывом идут: лидер блока "Украинская перспектива" Александр Вилкул - 13,2%, главврач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко - 10,1%, депутат Днепровского горсовета Сергей Никитин от "Оппозиционной платформы – За жизнь" - 5,9%. За других потенциальных кандидатов отдали голоса менее 4% респондентов, еще 6,1% выбрали другого кандидата, а 17,4% не определились с ответом.

Также отмечается, что 22,3% жителей Днепра, определившихся, за кого будут голосовать, поддерживают партию "Пропозиция", членом которой является Филатов и еще ряд украинских мэров. На втором месте с отрывом, который не превышает размер погрешности, партия Краснова – "Громадская сила" - 21,7%.

Президентская партия "Слуга народа" занимает третью строчку рейтинга - 13,3%, далее следуют ОПЗЖ - 10,4%, "Блок Вилкула" - 10%. Имеют шанс попасть в Днепровский городской совет ВО "Батькивщина" (4,9%), партия "Европейская солидарность" и "Партия Шария" (по 4%).

Также 8,2% респондентов выбрали бы другую партию, а 18% не определились со своими предпочтениями.

Исследование проводилось с 8 по 9 июля 2020 года. Всего опрошено 1,5 тыс. респондентов. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,6%.

Напомним, в Херсоне наивысшие рейтинги перед выборами у бывшего мэра Владимира Сальдо – соцопрос.