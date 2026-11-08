НАБУ включает свет, а политики ищут выключатель

Каждое новое расследование НАБУ вызывает у многих людей приступ апатии и отчаяния

Каждое новое расследование НАБУ вызывает у многих людей приступ апатии и отчаяния

Иллюстративное фото: из открытых источников

Сейчас в Киеве не так часто удается включить свет в комнате. И к этому трудно привыкнуть. Но в то же время мы как-то привыкли к общей темноте в стране. И очень удивляемся, когда НАБУ этот свет включает.

Каждое новое расследование НАБУ у многих вызывает приступ апатии и отчаяния. Хотя должно быть совсем наоборот. Ведь чтобы навести порядок в комнате, нужно сначала включить свет, увидеть весь срач, который там устроили, и только потом начинать убирать.

А этот срач там был годами. Неужели кто-то думает, что СБУ только недавно начало крышевать гангстеров? Неужели кто-то уверен, что смотрящие в государственных компаниях появились только недавно? Что на финансовых потоках десятилетиями не сидели политические назначенцы, подталкивая политиков заявлять, что "приватизация не на время"?

Мы все знали, что страна коррумпирована. Но почему-то конкретные примеры коррупции многих удивляют. Как и тот факт, что коррупцией в стране занимаются малоприятные персонажи. И, конечно, они уверены в себе. Потому что привыкли считать, что это их страна. Они, как тараканы, – короли темноты. Но не выдерживают жизни при свете.

И да, основа нашего коррумпированного дипстейта – это силовики. А основа силового блока – СБУ. Именно они годами были тем шлагбаумом, который не пускал в страну инвестиции, блокировал перемены и саботировал реформы.

В результате Украина получила почетное последнее место в Европе по уровню бедности. Поэтому в перечень ключевых реформ, за которые нам еще и платят деньги, входит перезапуск этих институтов. Кстати, почему же до сих пор не появляется политическая воля, чтобы за них проголосовать?..

Но когда НАБУ включает свет, мы почему-то не радуемся. А должны были бы. Ведь это начало уборки. Да, ее еще можно и не довести до конца. Но начать по-другому невозможно.

Причем свет включает государственный институт. Молодой, но все же украинский. Он демонстрирует такую эффективность и результативность, что иногда даже без шуток начинают говорить: Вашингтону тоже не помешало бы собственное НАБУ.

И это тот самый институт, у которого политики еще недавно пытались отобрать выключатель. Казалось бы, почему?..

А мы только начинаем уборку. К ней нас подталкивает евроинтеграция. И уже слышны голоса политиков о том, что не так уж нам и нужна эта Европа. Что слишком многого от нас хотят. А еще у них мигранты. Да и Париж разрушен.

Все ради того, чтобы снова выключить свет. И жить как прежде. Бедно, но счастливо. Бедно – для людей. Счастливо – для политиков и подконтрольных им коррупционеров. Когда никто не заставляет включать свет, смотреть на себя в зеркало, убираться и заниматься спортом.

Хорошо же жили. Зачем нам все это?..