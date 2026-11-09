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Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
09 ноября 2026, 08:21

Трамп делает все, чтобы выглядеть марионеткой Путина

09 ноября 2026, 08:21
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Последний разговор с канцлером Мерцем – еще больше убеждает, что Белый дом заигрался в бизнес-сделки. Пустить Россию на энергетический рынок ЕС? Снять санкции с теневого флота? Заставить Украину расплатиться с Путиным территориями? Вывести базы США из стран, граничащих с Россией? Еще на 30 лет отдалить вступление Украины в НАТО?
Последний разговор с канцлером Мерцем – еще больше убеждает, что Белый дом заигрался в бизнес-сделки. Пустить Россию на энергетический рынок ЕС? Снять санкции с теневого флота? Заставить Украину расплатиться с Путиным территориями? Вывести базы США из стран, граничащих с Россией? Еще на 30 лет отдалить вступление Украины в НАТО?
Фото: Mandel NGAN / AFP
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Где, скажите, во всех этих предложениях, адресованных Мерцу, есть хоть капля логики, справедливости и стратегического интереса США? Есть только одно – желание получить денежные (в прямом смысле слова) и имиджевые дивиденды, пользуясь исключительным правом силы.

И вместо того, чтобы снять все подозрения, что теперь Трамп откровенно играет на руку Путину, он еще больше усилил это ощущение. Все эти подковерные договорняки однозначно выгодны Москве, лично Трампу, но категорически неприемлемы для нас и для Европы. Потому что, усиливая позиции Путина, он дает еще более сильный сигнал Москве: идите, действуйте еще жестче и забирайте то, что считаете своим. Накажите их всех, этих недоговороспособных европейцев, накажите Украину, которая стала фактором трамповских неудач, накажите всех тех, кто стоит на пути крупных бизнес-сделок.

Трамп явно спешит спасти обещанные ему Дмитриевым бизнес-сделки, и единственным вариантом он видит продолжение давления уже не только и не столько на Зеленского и Украину, а глобально – на Европу.

Потому что что такое Европа для Трампа, если она не обещает миллиардов, а постоянно показывает зубы? И эту логику Трамп уже даже не скрывает. Этот геополитический эксгибиционизм видят все. Как и то, что выборы в Конгресс еще больше обострили собственное эго – и Трамп уже даже не стесняется вести себя не как партнер демократий, а как авторитарный гопник, действующий исключительно в интересах собственной семьи.

И теперь понятно, откуда это ощущение элитарной коррупции американского общества, которое вышло на первые строчки социологических опросов. Страна, которая сотню лет "продавала" себя как колыбель демократии, всего за 23 месяца сделала исключительный крен в авторитаризм. Специфический, американский, но авторитаризм. Когда все ветви власти просто стали заложниками настроения одного человека. Потому что моновласть (и мы это знаем по себе) дает ощущение вседозволенности. Так называемый deep state – профессиональная бюрократия, среднее звено государственного управления, люди, которые обеспечивали преемственность государственной политики независимо от смены президентов, в свое время были одним из предохранителей от политических перекосов. В эти месяцы – с начала 2025-го – их голос просто стал немым.

И вот сейчас Трамп – на распутье. Потому что, даже получив какое-то соглашение по России, он не станет выглядеть более убедительно. Наоборот, давление на Украину станет полем битвы уже во время президентской гонки, которая, напомню, стартует уже в январе-феврале в США. И вряд ли американский избиратель простит Трампу то, как он вытащил Путина на мировую арену. Потому что общественное мнение буквально кричит против заигрывания с Россией.

Еще никогда на моей памяти Белый дом так фанатично не стрелял себе в ногу. И, к сожалению, это еще не конец этой истории.

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Украина война РФ Трамп Путин
 
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