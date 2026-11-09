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Ехал на красный свет: в Ровно водитель сбил несовершеннолетнюю на переходе
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09 ноября 2026, 08:13

Ехал на красный свет: в Ровно водитель сбил несовершеннолетнюю на переходе

09 ноября 2026, 08:13
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Фото: Национальная полиция
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В Ровно в результате дорожно-транспортного происшествия тяжело травмировалась 17-летняя пешеходка

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Автопроисшествие случилось 7 ноября около 22:00 на улице Киевской.

По предварительным данным следствия, 63-летний житель Корецкой общины, управляя автомобилем Nissan Leaf, допустил наезд на 17-летнюю жительницу, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Предварительно установлено, что рулевой двигался на красный сигнал светофора.

В результате столкновения девушка получила тяжелые травмы. Медики диагностировали у нее перелом таза, закрытую черепно-мозговую травму и внутреннее кровотечение.

По результатам осмотра установлено, что водитель находился в трезвом состоянии.

По факту ДТП следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, в Черкассах 60-летняя женщина попала под колеса автомобиля ВАЗ-2104, когда переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу.

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