Фото: Национальная полиция

В Ровно в результате дорожно-транспортного происшествия тяжело травмировалась 17-летняя пешеходка

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Автопроисшествие случилось 7 ноября около 22:00 на улице Киевской.

По предварительным данным следствия, 63-летний житель Корецкой общины, управляя автомобилем Nissan Leaf, допустил наезд на 17-летнюю жительницу, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Предварительно установлено, что рулевой двигался на красный сигнал светофора.

В результате столкновения девушка получила тяжелые травмы. Медики диагностировали у нее перелом таза, закрытую черепно-мозговую травму и внутреннее кровотечение.

По результатам осмотра установлено, что водитель находился в трезвом состоянии.

По факту ДТП следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, в Черкассах 60-летняя женщина попала под колеса автомобиля ВАЗ-2104, когда переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу.