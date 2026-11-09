Транспортный коллапс в Киеве: перед мостами огромные пробки, люди идут пешком

Фото: Telegrame/Киев Инфо

В Киеве в понедельник, 9 ноября, возникли крупные транспортные пробки. Водители массово стоят в очередях перед мостами, а часть людей вынуждена преодолевать путь между берегами пешком

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

В частности, огромная пробка образовалась перед мостом Патона в направлении правого берега.

Также усложнено движение на Северном мосту. Сейчас проезд с левого на правый берег разрешен только пассажирскому транспорту одной полосой.

Кроме того, пробки образовались на подъездах к Подольскому мосту. Из-за сложной ситуации некоторые люди решили добираться с левого на правый берег пешком.

Напомним, с 9 ноября в Киеве ввели резервные схемы сообщения между левым и правым берегами столицы. Их цель – разгрузить мосты и оптимизировать транспортные потоки.

В частности, на мосту Патона было организовано реверсивное движение. В утренние часы (07:00-10:00) три полосы из пяти работают в направлении правого берега, а вечером (16:00-20:00) – в направлении левого берега.

Водителям рекомендуют учитывать временные ограничения при планировании маршрутов по столице.