В Днепре проходит акция против "Днепровского референдума"
Возле Днепропетровской областной госадминистрации собрался митинг «Патриоты, объединяйтесь». На проспекте собрались десятки активистов «Европейской солидарности», «Демократичной сокири», «Справи громад».
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на 49000.com.ua.
Активисты возмущены информационной кампанией "Оппозиционной платформы — За жизнь" под названием "Днепровский референдум". Патриоты ассоциируют эту кампанию с призывами пророссийских сепаратистов в Крыму и на Донбассе — те тоже требовали провести референдум, чтобы отсоединить кусок Украины в пользу российских оккупантов.
Мы все помним, с чего начиналось все в Крыму и на Донбассе. Так называемый "референдум". А потом шли русские танки, — говорит участник акции, лидер рок-группы "Широкий Лан" Святослав Бойко.
Согласно анонсу акции, на митинг также приедет Михаил Забродский — комбат легендарной 95 бригады, которая летом 2014 года совершила самый длинный рейд в новейшей военной истории по тылам российских оккупантов.
Ныне Забродский представляет "ЕС" в украинском парламенте. Помимо того, приедут нардепы от той же "Евросолидарности" - Артур Герасимов, Софья Федына и Виктория Сюмар. Помимо того на сцене выступают группы "Широкий Лан" и Kozak System.
Напомним, В Днепровском горсовете разгорается скандал из-за "Днепровского референдума" . В ответ на развешенные депутатами от "ОПЗЖ" билбордов с призывами к "Днепровскому референдуму", "Евросолидарность" вывесила плакаты "Референдум – это сепаратизм".