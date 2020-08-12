В Днепре проходит акция против "Днепровского референдума"

Акция стартовала в 17:00

Акция стартовала в 17:00

Фото: 49000

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на 49000.com.ua.

Активисты возмущены информационной кампанией "Оппозиционной платформы — За жизнь" под названием "Днепровский референдум". Патриоты ассоциируют эту кампанию с призывами пророссийских сепаратистов в Крыму и на Донбассе — те тоже требовали провести референдум, чтобы отсоединить кусок Украины в пользу российских оккупантов.

Мы все помним, с чего начиналось все в Крыму и на Донбассе. Так называемый "референдум". А потом шли русские танки, — говорит участник акции, лидер рок-группы "Широкий Лан" Святослав Бойко.

Согласно анонсу акции, на митинг также приедет Михаил Забродский — комбат легендарной 95 бригады, которая летом 2014 года совершила самый длинный рейд в новейшей военной истории по тылам российских оккупантов.

Ныне Забродский представляет "ЕС" в украинском парламенте. Помимо того, приедут нардепы от той же "Евросолидарности" - Артур Герасимов, Софья Федына и Виктория Сюмар. Помимо того на сцене выступают группы "Широкий Лан" и Kozak System.

Напомним, В Днепровском горсовете разгорается скандал из-за "Днепровского референдума" . В ответ на развешенные депутатами от "ОПЗЖ" билбордов с призывами к "Днепровскому референдуму", "Евросолидарность" вывесила плакаты "Референдум – это сепаратизм".