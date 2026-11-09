Взрывы в Полтаве: город атаковал российский ударный беспилотник
Утром 9 ноября российсике войска атаковали Полтаву ударным беспилотником. В городе раздались взрывы после сообщений о движении вражеского дрона в направлении областного центра
Об этом информируют местные СМИ и глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает RegioNews.
В 09:17 Воздушные силы ВСУ предупредили о движении российского реактивного беспилотника по территории Полтавской области курсом на Решетиловку и Полтаву.
Уже в 09:28 жители областного центра услышали громкий взрыв.
Начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич подтвердил информацию о взрывах в городе.
Впоследствии он сообщил, что в Полтаве вражеский беспилотник упал на территории гаражного кооператива. В результате возник пожар, загорелись два гаража.
Также повреждены близлежащие жилые дома, хозяйственное сооружение и автомобиль.
По состоянию на данный момент обращений по поводу пострадавших в экстренные службы не поступало.
Напомним, в ночь на 9 ноября РФ атаковала Украину 317 ударными БпЛА типа Shahed (105 из них – реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 31 локации.