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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую ГВА.

В Соломенском районе в результате атаки произошло возгорание на территории парковки. На месте работают соответствующие службы.

В Святошинском районе обломки рухнули на открытой территории. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Напомним, утром 9 ноября вражеский беспилотник атаковал транспорт энергетиков в Сумах. Пострадали три работника.