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09 ноября 2026, 09:40

Россияне ударили по Черкасской области: повреждены дома и критическая инфраструктура

09 ноября 2026, 09:40
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Фото: ОВА
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С вечера 8 ноября российские войска атаковали Черкасскую область. Силы ПВО обезвредили пять ракет и пять беспилотников

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

В Черкассах зафиксированы повреждения критической инфраструктуры. Также обломками и взрывной волной повреждены по меньшей мере три частных дома. Возник пожар в гараже, а на другой локации пострадало здание частного предприятия.

В Черкасском районе обломки российской цели повредили еще один объект критической инфраструктуры.

В Уманском районе из-за падения беспилотника в поле сгорели восемь скирд соломы.

По предварительным данным, травмированных нет. На местах работают соответствующие службы, обследование территорий продолжается.

Напомним, в ночь на 9 ноября РФ атаковала Украину 317 ударными БпЛА. Зафиксированы попадания на 31 локацию.

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