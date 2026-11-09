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В Броварах повредили 39 могил на кладбище: полиция ищет причастных
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09 ноября 2026, 10:39

В Броварах повредили 39 могил на кладбище: полиция ищет причастных

09 ноября 2026, 10:39
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Фото: Национальная полиция
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В Броварах Киевской области на одном из местных кладбищ были повреждены надгробные памятники и погребальная атрибутика. В общем пострадали 39 мест захоронений

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, повреждение нанесли в начале ноября. Неизвестные повредили памятники и другие элементы 39 могил.

Правоохранители проводят следственные и розыскные мероприятия, устанавливают все обстоятельства инцидента и лиц, причастных к правонарушению.

По факту надругательства над могилой следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Одессе на кладбище мужчина сломал 86 надгробий. Он рассказал, что приходил на кладбище в нетрезвом состоянии и делал это по хулиганским мотивам. По его словам, он не имел личной неприязни ни к умершим, ни к их родным, и сожалеет о содеянном.

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