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Геннадий Друзенко украинский юрист, общественный активист, публичный интеллектуал info@regionews.ua
08 ноября 2026, 15:21

Государство-рекетир: почему отдельные аресты не уничтожат систему

08 ноября 2026, 15:21
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Операция "Карфагена" шокировала украинское общество. Точнее ту его часть, которая еще способна почему-то удивляться
Операция "Карфагена" шокировала украинское общество. Точнее ту его часть, которая еще способна почему-то удивляться
Иллюстрация: ИИ
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На самом деле шокируют прежде всего методы 90-х, когда бита и паяльник были едва ли не главными аргументами отморозков, которых хаос и беспомощность государства превратили в халифов на час. Я думал, что превращение конечностей "в мочалку" осталось артефактом моей бурной юности… К сожалению, оказалось, что нет.

Однако, несмотря на все отвращение к методам "Мексиканца" и его партнеров среди украинских "силовиков" (правоохранителями язык не поворачивается их назвать), сам феномен государства-вымогателя давно описан и проанализирован в научной литературе. Если мы хотим избавиться от этого монстра, нужно изучать классиков, а не только удивляться роликам НАБУ.

Профессор Чарльз Тилли, которого коллеги справедливо называли "одним из величайших социологов и историков мира" и "отцом-основателем социологии XXI века", посвятил анализу того, как (по крайней мере европейские) государства возникали из организованного рэкета, несколько своих классических исследований. Одно из них так и называется – "Военное строительство и государственное строительство как организованная преступность" (War Making and State Making as Organized Crime, 1985).

Тилли утверждает, что государства возникли не благодаря"общественному договору" или добровольному объединению граждан, а в результате борьбы за власть и насилия. По сути, война создает государства, а государства создают войны. Правители прошлого действовали как принудительные предприниматели: они создавали угрозу (или использовали уже существующие), а затем взимали с населения "плату за защиту" от этой угрозы.

Я не буду здесь пересказывать всю аргументацию, к сожалению, уже покойного мэтра — с ней можно ознакомиться в его работах, большинство из которых, кстати, до сих пор не переведены на украинский язык. Лишь экстраполирую выводы профессора на украинские реалии.

В отличие от вполне естественной рефлексии Katherine Nozhevnikova (которую я безмерно уважаю), война обычно порождает "Карфагены", а не уничтожает их. Войны разрушают систему сдержек и противовесов, власть закономерно концентрируется в руках тех, кто привык не обращать внимания на правовые условности и добиваться целей любыми средствами. Принцип "победителей не судят" подрывает веру в то, что "перед законом все равны", и так далее.

Даже в мирное время граждане довольно редко берут власть под контроль и превращают собственное государство из лицензированного рэкетира в публичный сервис. Согласно фундаментальной концепции экономистов Д. Норта, Д. Уоллиса и Б. Вайнгаста, изложенной в работе "Насилие и социальные порядки", общества открытого доступа (в которых граждане контролируют государство) составляют лишь около 15-20% от общего числа существующих государств в мире. Большинство стран планеты по-прежнему функционируют в режиме "естественного государства"(или социального порядка ограниченного доступа), где политические и экономические привилегии принадлежат узкому кругу элит.

К сожалению, для всех нас государство-вымогатель – это естественное состояние вещей. А затяжная война – идеальная среда для метастаз этого "узаконенного рэкета". Причем не только в Украине, но и во всем мире: читайте Чарльза Тилли. И никакое НАБУ не способно вылечить эту болезнь. Зато оно само вполне может стать новым "драконом", ведь победителей не судят (и добавлю от себя – не контролируют).

Чтобы убить дракона коррупции и заставить государство служить собственным гражданам, необходимо превратить Украину из "электоральной монархии" в настоящую Res Publica – общее дело свободных и ответственных граждан. А для этого нужно завершить войну. Потому что в ходе затяжных войн республики обычно умирают, а не рождаются.

Carthago delenda est! Но наш Карфаген – это государство-вымогатель, а не отдельные генералы СБУ и Нацполиции. Пока система не изменится, отдельные аресты будут шокировать общество, но менять лишь фамилии бенефициаров государственного рэкета. Хирурги не лечат – они лишь удаляют то, что уже невозможно вылечить.

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