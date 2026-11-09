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09 ноября 2026, 07:48

Россияне ударили по центру Балаклеи на Харьковщине: трое пострадавших

09 ноября 2026, 07:48
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Вечером 8 ноября российские войска нанесли удар по центральной части Балаклеи Харьковской области

Об этом сообщает начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов, передает RegioNews.

В результате обстрела пострадали три человека. Один мужчина получил осколочные ранения – его госпитализировали. Еще две девушки подверглись острой реакции на стресс, им оказали медицинскую помощь на месте.

Из-за удара повреждено остекление окон в жилых домах и заведении культуры.

На месте продолжается обследование территории. Масштабы повреждений уточняют.

Напомним, вечером 8 ноября российские войска атаковали беспилотниками Кременчуг Полтавской области. Пострадали семь человек.

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