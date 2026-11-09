Объезжала Днепр и шпионила за военными: СБУ разоблачила агентку ФСБ

Фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила и задержала в Днепре женщину, работавшую на российскую ФСБ

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленница передавала россиянам координаты складов с горючим, а также объекты, где обслуживали и восстанавливали военную технику.

Для сбора информации женщина объезжала на собственном автомобиле Днепр и прилегающие районы, ища места хранения горюче-смазочных материалов. Кроме того, она фотографировала на смартфоне технические помещения, вблизи которых замечала автомобили украинских военных.

Впоследствии агент приобрела IP-камеру, которую планировала установить в собственном автомобиле для видеофиксации и последующей передачи материалов российским спецслужбам.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили ее деятельность и задержали по месту жительства. В ходе обысков изъяли видеокамеру, планшет и четыре смартфона, которые использовались для сбора информации и связи с представителями ФСБ.

Как установило расследование, задержанная является местной жительницей. В поле зрения российских спецслужб она попала из-за своей матери, проживающей на временно оккупированной территории Донецкой области. После вербовки женщина установила связь с куратором через анонимный чат в мессенджере.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения.

Подозреваемая находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала в Сумах местную жительницу, которая сотрудничала с ФСБ и собирала разведданные для корректировки российских атак по прифронтовому городу. Чтобы избежать разоблачения, в течение одной недели женщина сменила четыре места жительства.