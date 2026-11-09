Переговоры в Абу-Даби: Зеленский определил, кто будет представлять Украину

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Команда президента Владимира Зеленского определила состав украинской делегации, участвующей в переговорах в Абу-Даби. В нее вошли представители Офиса Президента, парламента и разведывательных структур

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированного собеседника, передает RegioNews.

По словам источника, украинскую делегацию возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Также в ее состав вошли:

Кирилл Буданов – руководитель Офиса Президента;

Давид Арахамия – глава парламентской фракции "Слуга народа";

Сергей Кислица – первый заместитель руководителя Офиса Президента;

Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны.

Кроме того, в переговорах примет участие аналитик из команды Службы внешней разведки.

Как отметил источник, президент также определил, что Андрей Гнатов продолжит отвечать за военное направление переговоров. Однако в этот раз он не будет принимать непосредственное участие во встрече в Абу-Даби. Вадим Скибицкий будет работать с ним над этим направлением.

По словам источника, в переговорный процесс в Абу-Даби также присоединятся представители европейских стран. Для них предусмотрены отдельные форматы переговоров.

Напомним, специальный представитель президента США Стив Виткофф анонсировал проведение 10-11 ноября переговоров между Украиной и Россией на рабочем уровне. Встреча должна пройти в столице Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах.

Кроме того, Франция также присоединится к обсуждению завершения российско-украинской войны. Париж будет настаивать на том, чтобы голос Европы был услышан, поскольку именно европейские страны наиболее непосредственно ощущают последствия войны.

Президент США Дональд Трамп предположил, что после завершения войны Украина останется свободным и независимым государством, однако может иметь немного другую форму.