13:27  08 ноября
В Ровно сгорел маршрутный автобус
07:48  09 ноября
Россияне ударили по центру Балаклеи на Харьковщине: трое пострадавших
08:13  09 ноября
Ехал на красный свет: в Ровно водитель сбил несовершеннолетнюю на переходе
UA | RU
UA | RU
09 ноября 2026, 09:26

Переговоры в Абу-Даби: Зеленский определил, кто будет представлять Украину

09 ноября 2026, 09:26
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Команда президента Владимира Зеленского определила состав украинской делегации, участвующей в переговорах в Абу-Даби. В нее вошли представители Офиса Президента, парламента и разведывательных структур

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированного собеседника, передает RegioNews.

По словам источника, украинскую делегацию возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Также в ее состав вошли:

  • Кирилл Буданов – руководитель Офиса Президента;
  • Давид Арахамия – глава парламентской фракции "Слуга народа";
  • Сергей Кислица – первый заместитель руководителя Офиса Президента;
  • Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны.

Кроме того, в переговорах примет участие аналитик из команды Службы внешней разведки.

Как отметил источник, президент также определил, что Андрей Гнатов продолжит отвечать за военное направление переговоров. Однако в этот раз он не будет принимать непосредственное участие во встрече в Абу-Даби. Вадим Скибицкий будет работать с ним над этим направлением.

По словам источника, в переговорный процесс в Абу-Даби также присоединятся представители европейских стран. Для них предусмотрены отдельные форматы переговоров.

Напомним, специальный представитель президента США Стив Виткофф анонсировал проведение 10-11 ноября переговоров между Украиной и Россией на рабочем уровне. Встреча должна пройти в столице Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах.

Кроме того, Франция также присоединится к обсуждению завершения российско-украинской войны. Париж будет настаивать на том, чтобы голос Европы был услышан, поскольку именно европейские страны наиболее непосредственно ощущают последствия войны.

Президент США Дональд Трамп предположил, что после завершения войны Украина останется свободным и независимым государством, однако может иметь немного другую форму.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ США война переговоры команда мир Абу-Даби переговоры про мир
"Немного другой формы": Трамп предположил, какой будет Украина после завершения войны
09 ноября 2026, 07:46
Переговоры Украины, США и РФ: Франция заявила о своем участии
08 ноября 2026, 17:35
Все новости »
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
В Ровенской области под ударом оказались энергетика, предприятие и дома
09 ноября 2026, 09:58
Россияне ударили по Черкасской области: повреждены дома и критическая инфраструктура
09 ноября 2026, 09:40
Транспортный коллапс в Киеве: перед мостами огромные пробки, люди идут пешком
09 ноября 2026, 09:34
Россияне атаковали Изюм дронами и авиабомбами: есть пострадавшие
09 ноября 2026, 09:17
Российские удары по Харьковщине: 14 пострадавших, среди них двое детей
09 ноября 2026, 08:55
На Закарпатье автомобиль врезался в дерево: погибла женщина, ее сын пострадал
09 ноября 2026, 08:48
Трамп делает все, чтобы выглядеть марионеткой Путина
09 ноября 2026, 08:21
Россия ночью запустила по Украине более 300 беспилотников: есть попадания на 31 локации
09 ноября 2026, 08:14
Ехал на красный свет: в Ровно водитель сбил несовершеннолетнюю на переходе
09 ноября 2026, 08:13
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Геннадий Друзенко
Сергей Фурса
Все блоги »