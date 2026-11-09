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09 ноября 2026, 10:27

Россияне атаковали дроном автомобиль энергетиков в Сумах: трое раненых

09 ноября 2026, 10:27
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Фото: ОВА
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Утром 9 ноября вражеский беспилотник атаковал транспорт энергетиков в Сумах

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

В результате атаки пострадали трое работников. Всех доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

По предварительной информации, один из пострадавших получил тяжелые травмы.

Напомним, вечером 8 ноября российские войска нанесли удар по центральной части Балаклеи Харьковской области. Пострадали три человека.

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