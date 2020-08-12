Мэр Днепра Филатов сообщил об обысках у своего заместителя и у политтехнолога

Городской голова считает обыски "давлением на местное самоуправление"

Городской голова считает обыски "давлением на местное самоуправление"

Фото: ДнепрЧас

По словам Филатова,сегодня, 12 августа, силовики пришли с обысками на квартиры к его заместителю и его политтехнологу.

Об этом сам Борис Филатов написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Сегодня у нас снова были обыски СБУ. На квартирах у моего заместителя и, внимание...у моего политтехнолога. О чём с поросячьим восторгом заявляют народные депутаты правящей партии в своих телеграмах,”- рассказал мэр Днепра.

Борис Филатов также добавил, что ожидает "маски-шоу" у себя дома и в партийном офисе, а также то, что за обысками стоит правящая ныне партия и олигарх Игорь Коломойский.

Почти уверен, что следующим шагом, "зелёный" режим, обезумевший в своём бессилии и находящийся под полным управлением Коломойского и его мафии, организует маски-шоу у нас в партийном офисе и у меня дома", - констатировал Филатов.

Иногда мне кажется, что я полностью выгорел изнутри. Вроде как живой человек, весьма деятельный, успеваю за день... Опубліковано Borys Filatov Середа, 12 серпня 2020 р.

Напомним, 6 августа в Днепре силовики обыскивали дом и офисы Геннадия Корбана. Сам Корбан связывает обыски в своем доме с Филатовым и "Пропозицией".

7 августа В Днепре обыскивали офис "ОПЗЖ".