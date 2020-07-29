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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 июля 2020, 15:56 4

Кабмин дал старт проекту единого электронного билета

29 июля 2020, 15:56 4
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Он проходит стадию пилотного тестирования
Он проходит стадию пилотного тестирования
Фото: flickr
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Кабинет Министров начал экспериментальный проект единого электронного билета, в рамках которого хотят объединить путешествия "Укрзализныцей" и метрополитеном Киева.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 29 июля, передает RegioNews.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, срок реализации пилотного проекта установили до 30 июня 2021 года.

Мы разработали этот эксперимент, уже выходим на пилотное тестирование, чтобы внедрить технологию единого электронного билета, который позволит воспользоваться услугами различных видов транспорта для лучшего планирования путешествия и экономии времени", - отметил Криклий.

Он уточнил, что позже будут добавляться другие города и виды транспорта, в том числе внутренние авиаперевозки.

Напомним, ранее стало известно, что столичный общественный транспорт окончательно переходит на электронный билет.

Кабмин метро Киев Укрзализныця транспорт е-квиток билеты
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