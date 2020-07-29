В аэропорту "Жуляны" открылся пункт ПЦР-тестирования

Результаты тестов лаборатория отправляет в Центр общественного здоровья

Результаты тестов лаборатория отправляет в Центр общественного здоровья

Фото: flickr

В аэропорту им. Сикорского начал работать пункт ПЦР-тестирования на коронавирус, где все пассажиры могут сдать анализы.

Об этом сообщает администрация аэропорта в Facebook, передает RegioNews.

Тестирование осуществляется в общедоступной зоне у медпункта на первом этаже Терминала А.

В пункте тестирования медработник берет мазок из горла и носа, после чего материал направляется на исследование в лабораторию Института микробиологических исследований IMD. Результат исследования поступит на е-мейл пассажира в течении 24 часов", - говорится в сообщении.

При наличии отрицательного результата, с мобильного приложения "Действуй дома" пассажиру направляется уведомление о снятии с резервации и прекращении действия самоизоляции.

Стоимость услуги составляет 1700 грн за одного человека. Тестирование можно оплатить онлайн, наличными или банковской картой.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал, что ПЛР-тесты будут делать в аэропортах Киева и Львова.