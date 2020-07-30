Суд отправил на 2 месяца в СИЗО организаторов взрывов в Киеве

Их арестовали без права на залог

Их арестовали без права на залог

Фото: Facebook

Печерский районный суд Киева взял под стражу на два месяца злоумышленников, подозреваемых в организации взрывов возле станций метро "Шулявская" и "Минская", а также в доме на Подоле в Киеве.

Об этом сообщает прокуратура Киева, передает RegioNews.

Они использовали самодельные взрывные устройства и требовали 500 тысяч долларов за то, чтобы взрывы прекратились.

Согласно решению суда, подозреваемые будут находиться под стражей до 19.09.2020 года включительно. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - сообщили в прокуратуре.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 УК Украины (совершение террористического акта и покушение на совершение преступления).

Напомним, 29 июля СБУ задержала организаторов взрывов возле метро "Шулявская" и в доме на Подоле, преступники требовали 500 тысяч долларов.