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30 июля 2020, 10:57 2

Суд отправил на 2 месяца в СИЗО организаторов взрывов в Киеве

30 июля 2020, 10:57 2
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Фото: Facebook
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Печерский районный суд Киева взял под стражу на два месяца злоумышленников, подозреваемых в организации взрывов возле станций метро "Шулявская" и "Минская", а также в доме на Подоле в Киеве.

Об этом сообщает прокуратура Киева, передает RegioNews.

Они использовали самодельные взрывные устройства и требовали 500 тысяч долларов за то, чтобы взрывы прекратились.

Согласно решению суда, подозреваемые будут находиться под стражей до 19.09.2020 года включительно. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - сообщили в прокуратуре.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 УК Украины (совершение террористического акта и покушение на совершение преступления).

Напомним, 29 июля СБУ задержала организаторов взрывов возле метро "Шулявская" и в доме на Подоле, преступники требовали 500 тысяч долларов.

СБУ Киев взрыв суд СИЗО теракт
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