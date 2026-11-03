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03 листопада 2026, 23:40

Базовий кошик став дешевшим: які продукти впали в ціні

03 листопада 2026, 23:40
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Фото з відкритих джерел
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На початку листопада в Україні впали в ціні базові продукти. Стало відомо, що подешевшало найбільше

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Найбільше подешевшали курячі яйця, овочі "борщового набору". Наприклад, наразі десяток яєць тепер обійдеться у 47,8 гривні в середньому. Це на 21% дешевше, аніж минулого місяця.

Білокачанна капуста подешевшала в ціні на 20% до 18,2 гривні за кілограм в середньому. Пачка вершкового масла жирністю 82,5% подешевшала на 10% – до 86,6 гривні в середньому.

Зокрема, свинина подешевшала на 8% (206,5 гривні за кілограм), буряк – на 8% (15,7 гривні), цибуля – на 6% (18,7 гривні), а морква – на 4% (16,8 гривні).

Нагадаємо, РФ останнім часом б'є по складах і логістичних центрах. Це впливає на роботу магазинів. Зокрема, на полицях супермаркетів поменшало товарів.

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