На Буковині аферисти виманили в людей десятки тисяч: яка схема
На Буковині місцеві жителі стали жертвами шахрайства. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.
25-річна місцева жителька звернулась до поліції. Вона хотіла продати речі в інтернеті, але перейшла за фішинговим посиланням. В результаті аферисти вкрали з її рахунку 40 тисяч гривень.
Ще одна 23-річна жителька теж стала жертвою аферистів. Їй зателефонував невідомий та представився працівником банку. Вона довірилась йому та в результаті втратила 35 тисяч гривень.
Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.
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