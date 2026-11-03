На Буковині аферисти виманили в людей десятки тисяч: яка схема

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

25-річна місцева жителька звернулась до поліції. Вона хотіла продати речі в інтернеті, але перейшла за фішинговим посиланням. В результаті аферисти вкрали з її рахунку 40 тисяч гривень.

Ще одна 23-річна жителька теж стала жертвою аферистів. Їй зателефонував невідомий та представився працівником банку. Вона довірилась йому та в результаті втратила 35 тисяч гривень.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.